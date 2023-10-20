Про мины – детям. Мобильный класс безопасности заработал на Харьковщине(видео)
Мобильный класс безопасности – это совместный проект для детей от ГСЧС и Национальной полиции Украины, созданный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
В мобильном классе саперы, спасатели и полицейские расскажут детям о ключевых правилах безопасности в мирной жизни и во время войны.
Сегодня в Харькове сотрудники ГСЧС и Нацполиции уже провели первое занятие в Мобильном классе безопасности для учащихся 65-го лицея.
Уникальность этого класса в том, что он мобилен и энергонезависим. Это позволяет быстро менять локации, ездить от школы к школе, при необходимости быть ближе к укрытию. Также занятия здесь могут продолжаться и в период блекаутов. А главное – учиться в таком классе в режиме офлайн смогут дети из самых отдаленных населенных пунктов Харьковщины, отметили в ГСЧС в Харьковской области.
«Класс имеет современное оборудование для интерактивных занятий: стенды, LED-экран, презентации, учебные материалы, униформу для спасателей и полицейских. Также здесь есть Интернет, генератор, санузел, источники питьевой воды», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: безопасность, ГСЧС в Харьковской области, класс, мобильный класс безопасности, Нацполиция, Олег Синегубов, ООН, Харьковская область, харьковщина, юнисеф;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 15:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильный класс безопасности – это совместный проект для детей от ГСЧС и Национальной полиции Украины, созданный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.".