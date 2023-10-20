Про міни – дітям. Мобільний клас безпеки запрацював на Харківщині (відео)

Мобільний клас безпеки – це спільний проект для дітей від ДСНС і Національної поліції України, створений за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

У мобільному класі сапери, рятувальники і поліціянти розкажуть дітям про ключові правила безпеки в мирному житті та під час війни.

Сьогодні у Харкові співробітники ДСНС та Нацполіції вже провели перше заняття у Мобільному класі безпеки для учнів 65-го ліцею.

Унікальність цього класу в тому, що він мобільний та енергонезалежний. Це дозволяє швидко змінювати локації, їздити від школи до школи, за потреби бути ближчим до укриття. Також заняття тут можуть тривати і в період блекаутів. А головне – навчатися в такому класі в режимі офлайн зможуть діти з найвіддаленіших населених пунктів Харківщини , зазначили у ДСНС у Харківській області.

«Клас має сучасне обладнання для інтерактивних занять: стенди, LED-екран, презентації, ігрові навчальні матеріали, уніформу для рятувальників та поліцейських. Також тут є Інтернет, генератор, санвузол, джерела питної води» , – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.