Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября
В воскресенье, 22 октября, в Харьковской области прогнозируют до 19 градусов тепла днем, ночь также не будет морозной, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.
В Харькове ночью прогнозируется от 4 до 6 градусов тепла. Днем – без осадков, переменная облачность, воздух прогреется до 15 – 17 выше нуля.
В области также не ожидается осадков. Температура воздуха: ночью – 3 – 8 градусов тепла, днем – +14–19.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: осадки, погода, синоптики, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 20:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 22 октября, в Харьковской области прогнозируют до 19 градусов тепла днем, ночь также не будет морозной, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.".