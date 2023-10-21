Live
  • Сб 21.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября

Общество 20:15   21.10.2023
Виктория Яковенко
Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в Харьковской области прогнозируют до 19 градусов тепла днем, ночь также не будет морозной, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью прогнозируется от 4 до 6 градусов тепла. Днем – без осадков, переменная облачность, воздух прогреется до 15 – 17 выше нуля.

В области также не ожидается осадков. Температура воздуха: ночью – 3 – 8 градусов тепла, днем – +14–19.

Читайте также: Когда в Харькове начнется отопительный сезон: Терехов оценил погоду

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
19.10.2023, 21:52
На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
21.10.2023, 14:19
«Ситуация будет усложняться». Имеет ли РФ успехи на Купянщине – военный
«Ситуация будет усложняться». Имеет ли РФ успехи на Купянщине – военный
21.10.2023, 11:41
«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам
«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам
21.10.2023, 19:23
«Они действительно больные»: РФ ударила по свиноферме на Харьковщине – полиция
«Они действительно больные»: РФ ударила по свиноферме на Харьковщине – полиция
21.10.2023, 10:10
Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября
Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября
21.10.2023, 20:15

Новости по теме:

20:40
Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября: дождь с ночи до вечера
11:22
Дождливый апрель на Харьковщине: осадков выпало более 200% от месячной нормы
18:10
Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков
16:49
Атмосферный фронт затронет Харьковщину осадками
17:54
Завтра в Харькове обещают дождь — синоптики

Вы читали новость: «Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 20:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 22 октября, в Харьковской области прогнозируют до 19 градусов тепла днем, ночь также не будет морозной, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.".