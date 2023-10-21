Без осадков и до 19 градусов тепла: погода в Харькове и области на 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в Харьковской области прогнозируют до 19 градусов тепла днем, ночь также не будет морозной, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью прогнозируется от 4 до 6 градусов тепла. Днем – без осадков, переменная облачность, воздух прогреется до 15 – 17 выше нуля.

В области также не ожидается осадков. Температура воздуха: ночью – 3 – 8 градусов тепла, днем – +14–19.