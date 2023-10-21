Без опадів та до 19 градусів тепла: погода в Харкові та області на 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня, на Харківщині прогнозують до 19 градусів тепла вдень, ніч також не буде морозною, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі прогнозують від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – без опадів, мінлива хмарність, повітря прогріється до 15 – 17 вище за нуль.

В області також не очікується опадів. Температура повітря: вночі – 3 – 8 градусів тепла, вдень – +14 – 19.