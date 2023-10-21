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Без опадів та до 19 градусів тепла: погода в Харкові та області на 22 жовтня

Суспільство 20:15   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Без опадів та до 19 градусів тепла: погода в Харкові та області на 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня, на Харківщині прогнозують до 19 градусів тепла вдень, ніч також не буде морозною, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі прогнозують від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – без опадів, мінлива хмарність, повітря прогріється до 15 – 17 вище за нуль.

В області також не очікується опадів. Температура повітря: вночі – 3 – 8 градусів тепла, вдень – +14 – 19.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 20:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 22 жовтня, на Харківщині прогнозують до 19 градусів тепла вдень, ніч також не буде морозною, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.".