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ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)

Происшествия 18:17   22.10.2023
Оксана Горун
ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)

В ДТП на Героев Харькова 22 октября пострадали водитель и пассажирка «ВАЗ». Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

«На проспекте Героев Харькова при заезде на мост водитель «ВАЗ 2101» не отдал предпочтение в движении «Subaru Legacy», в результате чего произошло столкновение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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В результате и 64-летний водитель, и его 36-летняя пассажирка получили травмы. Их отправили в больницу.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение ПДД.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 18:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на Героев Харькова 22 октября пострадали водитель и пассажирка «ВАЗ». Полиция устанавливает обстоятельства происшествия".