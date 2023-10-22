ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)

В ДТП на Героев Харькова 22 октября пострадали водитель и пассажирка «ВАЗ». Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

«На проспекте Героев Харькова при заезде на мост водитель «ВАЗ 2101» не отдал предпочтение в движении «Subaru Legacy», в результате чего произошло столкновение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате и 64-летний водитель, и его 36-летняя пассажирка получили травмы. Их отправили в больницу.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение ПДД.