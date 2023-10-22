ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)
В ДТП на Героев Харькова 22 октября пострадали водитель и пассажирка «ВАЗ». Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
«На проспекте Героев Харькова при заезде на мост водитель «ВАЗ 2101» не отдал предпочтение в движении «Subaru Legacy», в результате чего произошло столкновение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате и 64-летний водитель, и его 36-летняя пассажирка получили травмы. Их отправили в больницу.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение ПДД.
Читайте также: На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ваз, ДТП, полиция, пострадавшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на мосту в Харькове: пострадали двое (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 18:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на Героев Харькова 22 октября пострадали водитель и пассажирка «ВАЗ». Полиция устанавливает обстоятельства происшествия".