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ДТП на мосту в Харкові: постраждали двоє (фото)

Події 18:17   22.10.2023
Оксана Горун
ДТП на мосту в Харкові: постраждали двоє (фото)

У ДТП на Героїв Харкова 22 жовтня постраждали водій та пасажирка “ВАЗ”. Поліція встановлює обставини події.

“На проспекті Героїв Харкова при заїзді на міст водій “ВАЗ 2101” не надав перевагу у русі “Subaru Legacy”, внаслідок чого сталось зіткнення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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У результаті й 64-річний водій, і його 36-річна пасажирка зазнали травм. Їх відправили до лікарні.

Слідчі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на Героїв Харкова 22 жовтня постраждали водій та пасажирка “ВАЗ”. Поліція встановлює обставини події".