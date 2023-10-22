ДТП на мосту в Харкові: постраждали двоє (фото)

У ДТП на Героїв Харкова 22 жовтня постраждали водій та пасажирка “ВАЗ”. Поліція встановлює обставини події.

“На проспекті Героїв Харкова при заїзді на міст водій “ВАЗ 2101” не надав перевагу у русі “Subaru Legacy”, внаслідок чого сталось зіткнення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У результаті й 64-річний водій, і його 36-річна пасажирка зазнали травм. Їх відправили до лікарні.

Слідчі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху.