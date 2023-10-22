ДТП на мосту в Харкові: постраждали двоє (фото)
У ДТП на Героїв Харкова 22 жовтня постраждали водій та пасажирка “ВАЗ”. Поліція встановлює обставини події.
“На проспекті Героїв Харкова при заїзді на міст водій “ВАЗ 2101” не надав перевагу у русі “Subaru Legacy”, внаслідок чого сталось зіткнення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
У результаті й 64-річний водій, і його 36-річна пасажирка зазнали травм. Їх відправили до лікарні.
Слідчі розв’язують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху.
Читайте також: На Гагаріна зіткнулися фура та Mazda: моторошні наслідки смертельної ДТП
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авария, ваз, ДТП, поліція, пострадавшие;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДТП на мосту в Харкові: постраждали двоє (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 18:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на Героїв Харкова 22 жовтня постраждали водій та пасажирка “ВАЗ”. Поліція встановлює обставини події".