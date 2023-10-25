«Скорую» с тяжелым пациентом копы сопроводили в больницу в Харькове (видео)
В Харькове гражданин попросил экипаж копов сопроводить карету скорой помощи с его отцом в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Время шло на минуты, а в городе был напряженный трафик.
Патрульные немедленно включили проблесковые маячки, громкоговоритель и быстро и безопасно сопроводили машину скорой в больницу.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, коп, патрульная полиция Харьковской области, Пациент, скорая, скорая помощь, Харьков, экипаж;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2023 в 22:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гражданин попросил экипаж копов сопроводить карету скорой помощи с его отцом в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".