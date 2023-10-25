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«Скорую» с тяжелым пациентом копы сопроводили в больницу в Харькове (видео)

Общество 22:52   25.10.2023
Оксана Якушко
«Скорую» с тяжелым пациентом копы сопроводили в больницу в Харькове (видео)

В Харькове гражданин попросил экипаж копов сопроводить карету скорой помощи с его отцом в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Время шло на минуты, а в городе был напряженный трафик.

Патрульные немедленно включили проблесковые маячки, громкоговоритель и быстро и безопасно сопроводили машину скорой в больницу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2023 в 22:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гражданин попросил экипаж копов сопроводить карету скорой помощи с его отцом в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".