«Скорую» с тяжелым пациентом копы сопроводили в больницу в Харькове (видео)

В Харькове гражданин попросил экипаж копов сопроводить карету скорой помощи с его отцом в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Время шло на минуты, а в городе был напряженный трафик.

Патрульные немедленно включили проблесковые маячки, громкоговоритель и быстро и безопасно сопроводили машину скорой в больницу.