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«Швидку» із важким пацієнтом копи супроводили до лікарні у Харкові (відео)

Суспільство 22:52   25.10.2023
Оксана Якушко
«Швидку» із важким пацієнтом копи супроводили до лікарні у Харкові (відео)

У Харкові громадянин попросив екіпаж копів супроводити карету швидкої допомоги з його батьком у вкрай тяжкому стані, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Час йшов на хвилини, а в місті був напружений трафік.

 

Патрульні негайно увімкнули проблискові маячки, гучномовець, і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2023 в 22:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові громадянин попросив екіпаж копів супроводити карету швидкої допомоги з його батьком у вкрай тяжкому стані, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".