«Швидку» із важким пацієнтом копи супроводили до лікарні у Харкові (відео)
У Харкові громадянин попросив екіпаж копів супроводити карету швидкої допомоги з його батьком у вкрай тяжкому стані, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Час йшов на хвилини, а в місті був напружений трафік.
Патрульні негайно увімкнули проблискові маячки, гучномовець, і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.
Читайте також: У Харкові напали на бригаду «швидкої»: постраждав фельдшер
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: больница, коп, патрульная полиция Харьковской области, Пациент, скорая, скорая помощь, Харків, экипаж;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Швидку» із важким пацієнтом копи супроводили до лікарні у Харкові (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2023 в 22:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові громадянин попросив екіпаж копів супроводити карету швидкої допомоги з його батьком у вкрай тяжкому стані, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".