«Швидку» із важким пацієнтом копи супроводили до лікарні у Харкові (відео)

У Харкові громадянин попросив екіпаж копів супроводити карету швидкої допомоги з його батьком у вкрай тяжкому стані, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Час йшов на хвилини, а в місті був напружений трафік.

Патрульні негайно увімкнули проблискові маячки, гучномовець, і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.