Соседи вытащили из-под завалов: в селе на Харьковщине ранена женщина
В ХОВА и ГСЧС сообщили о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки. Сильнее всего «прилетело» по селу Подолы в Купянском районе на Харьковщине.
Территорию села после обстрела обследовали купянские спасатели. Накануне в этом же селе россияне убили двоих гражданских.
«В селе Подолы Куриловской громады – на территории частного домовладения обнаружены разрушения жилого дома. Из-под завалов местным населением спасена женщина 1940 года рождения, получившая травму ноги», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что обстрел произошел около 20:00 25 октября. Состояние пострадавшей – средней тяжести.
По данным Синегубова, под обстрелами также были села: Огурцово, Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района, Первомайское, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестово Купянского района.
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Также в ГСЧС сообщили о двух подрывах на минах за сутки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, завалы, обстрелы, раненая;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА и ГСЧС сообщили о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки. Сильнее всего «прилетело» по селу Подолы в Купянском районе на Харьковщине".