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Сусіди витягли з-під завалів: у селі на Харківщині поранено жінку

Події 08:28   26.10.2023
Оксана Горун
Сусіди витягли з-під завалів: у селі на Харківщині поранено жінку Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ХОВА та ДСНС повідомили про наслідки російських обстрілів минулої доби. Найсильніше “прилетіло” по селу Подоли в Куп’янському районі на Харківщині.

Територію села після обстрілу обстежили куп’янські рятувальники. Напередодні у цьому ж селі росіяни вбили двох цивільних.

“У селі Подоли Курилівської громади – на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З-під завалів місцевим населенням врятовано жінку 1940 р.н., яка отримала травму ноги”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що обстріл стався близько 20:00 25 жовтня. Стан постраждалої – середньої тяжкості.

За даними Синєгубова, під обстрілами також були села: Огірцове, Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп’янського району.

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Також у ДСНС повідомили про два підриви на мінах за добу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА та ДСНС повідомили про наслідки російських обстрілів минулої доби. Найсильніше “прилетіло” по селу Подоли в Куп’янському районі на Харківщині".