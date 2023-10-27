На Северной Салтовке в Харькове разместят бригады «скорой»

Для размещения сотрудников одного из отделений экстренной медпомощи на Северной Салтовке установили модульные домики.

«Энергетики запитали модульные дома на Северной Салтовке, установленные для размещения бригад одного из отделений ЭМД. На базе отделения круглосуточно будут дежурить десять бригад», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Там отметили, что у отделений ЭМД давно нет территориальной привязки. Тем не менее в основном «скорые», которые разместятся в «модульном городке», будут обслуживать саму Северную Салтовку, а также тех, кто живет у Окружной, и часть Харьковского района.

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«Модульные дома размещены при поддержке Польши во многих городах Харьковской области, пострадавших от войны», — отметили в центре.