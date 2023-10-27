На Північній Салтівці у Харкові розмістять бригади “швидкої”

Для розміщення співробітників одного з відділень екстреної медичної допомоги на Північній Салтівці встановили модульні будиночки.

“Енергетики заживили модульні будинки на Північній Салтівці, що встановлені для розміщення бригад одного з відділень ЕМД.

На базі відділення цілодобово будуть чергувати десять бригад”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Там зазначили, що відділення ЕМД давно не мають територіальної прив’язки. Проте здебільшого “швидкі”, які розміщаються в “модульному містечку”, обслуговуватимуть саму Північну Салтівку, а також тих, хто мешкає біля Окружної, та частину Харківського району.

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“Модульні будинки розміщені за підтримки Польщі в багатьох містах Харківської області, які постраждали від війни”, – зазначили в центрі.