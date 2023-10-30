В Харькове ремонтируют поврежденные ветром сети и кровли (фото)
Коммунальные предприятия города завершают работы по ликвидации последствий непогоды, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, всего из-за сильных порывов ветра упало 394 дерева и 459 больших ветвей. Бригады СКП «Харьковзеленстрой», КП «Харьковблагоустройство» и КП «Благоустройство» г. Харькова» распыляют и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки, убирают опавшие листья.
Также из-за непогоды произошло 156 случаев повреждения крыш (на 113 работы уже выполнены), 87 случаев обрыва проводов АО «Харьковоблэнерго» и 118 – КП «Горсвет» (115 повреждений устранены).
Рабочие КП «Харьковжилстрой» демонтировали и закрепили металлические конструкции и шифер, которые сорвало с балконов и крыш жилых домов.
Десять бригад КП «Харьковспецстрой» устранили аварийность поврежденных кровель в Основянском, Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах, а КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» – кровель и балконов. Всего в КП «ХРСП» поступили заявки по аварийным ситуациям в 64 домах Киевского, Салтовского и Немышлянского районов. По состоянию на 30 октября исполнено 61 обращение. Работы продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, коммунальщики, крыши, ликвидация, міськрада, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные предприятия города завершают работы по ликвидации последствий непогоды, рассказали в Харьковском горсовете.".