У Харкові ремонтують пошкоджені вітром мережі та покрівлі (фото)

Комунальні підприємства міста завершують роботи з ліквідації наслідків негоди, розповіли у Харківській міськраді.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, загалом через сильні пориви вітру впало 394 дерева і 459 великі гілки. Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та КП «Благоустрій» м. Харкова» розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки, прибирають опале листя.

Також через негоду сталося 156 випадків пошкодження дахів (на 113 роботи вже виконані), 87 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 118 – КП «Міськсвітло» (115 пошкоджень усунені).

Робітники КП «Харківжитлобуд» демонтували і закріпили металеві конструкції та шифер, які зірвало з балконів та дахів житлових будинків.

Десять бригад КП «Харківспецбуд» усунули аварійність пошкоджених покрівель в Основ’янському, Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах, а КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» – покрівель і балконів. Загалом у КП «ХРБП» надійшли заявки щодо аварійних ситуацій у 64 будинках Київського, Салтівського та Немишлянського районів. Станом на 30 жовтня виконано 61 звернення. Роботи тривають.