У Харкові ремонтують пошкоджені вітром мережі та покрівлі (фото)
Комунальні підприємства міста завершують роботи з ліквідації наслідків негоди, розповіли у Харківській міськраді.
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, загалом через сильні пориви вітру впало 394 дерева і 459 великі гілки. Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та КП «Благоустрій» м. Харкова» розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки, прибирають опале листя.
Також через негоду сталося 156 випадків пошкодження дахів (на 113 роботи вже виконані), 87 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 118 – КП «Міськсвітло» (115 пошкоджень усунені).
Робітники КП «Харківжитлобуд» демонтували і закріпили металеві конструкції та шифер, які зірвало з балконів та дахів житлових будинків.
Десять бригад КП «Харківспецбуд» усунули аварійність пошкоджених покрівель в Основ’янському, Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах, а КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» – покрівель і балконів. Загалом у КП «ХРБП» надійшли заявки щодо аварійних ситуацій у 64 будинках Київського, Салтівського та Немишлянського районів. Станом на 30 жовтня виконано 61 звернення. Роботи тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, коммунальщики, крыши, ликвидация, міськрада, ураган, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні підприємства міста завершують роботи з ліквідації наслідків негоди, розповіли у Харківській міськраді.".