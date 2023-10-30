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У Харкові другу добу прибирають повалені ураганом дерева (фото)

Події 10:13   30.10.2023
Оксана Горун
У Харкові другу добу прибирають повалені ураганом дерева (фото)

У Харкові вранці 30 жовтня продовжують ліквідовувати наслідки суботньої стихії. Міські служби знаходять все нові й нові дерева та гілки, що впали, і оновлюють масштабну статистику наслідків негоди.

Тільки за даними КП “Харківблагоустрій”, на прибудинкових територіях у Харкові вже виявили 292 дерева, що впали, і 357 гілок.

” Упродовж вихідних працівники розпилювали дерева, подрібнювали гілля та вивозили все з вулиць і дворів. Було залучено 15 тракторів, півсотні мотопил і висоторізів. Роботи майже завершені”, – відзвітували в “Благоустрої”.

Впало дерево через ураган у Харкові 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Найбільше постраждав від урагану Салтівський район, там роботи ще тривають.

Своя статистика – в “Харківзеленбуду”, який займається парками та алеями в місті.

Впало дерево через ураган у Харкові 2
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“Станом на 30.10, 8:00 ранку – внаслідок негоди та сильного буревію, СКП “Харківзеленбуд” отримали 195 заявок. З них: 120 дерева що впало, 115 великих гілок, які застрягли на дротах або перекрили пішохідні зони. На цей час підприємство продовжує працювати в посиленому режимі та закінчує прибирання на території міста Харкова”, – поінформували “зеленбудівці”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 30 жовтня продовжують ліквідовувати наслідки суботньої стихії. Міські служби знаходять все нові й нові дерева та гілки, що впали, і оновлюють масштабну статистику наслідків негоди".