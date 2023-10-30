В Харькове вторые сутки убирают поваленные ураганом деревья (фото)
В Харькове утром 30 октября продолжают ликвидировать последствия субботней стихии. Городские службы находят все новые и новые упавшие деревья и ветки и обновляют масштабную статистику последствий непогоды.
Только по данным КП «Харьковблагоустройство», на придомовых территориях в Харькове уже обнаружили 292 рухнувших дерева и 357 ветвей.
«За выходные работники распилили деревья, измельчали ветки и вывозили все с улиц и дворов. Было привлечено 15 тракторов, полсотни мотопил и высоторезов. Работы почти завершены», — отчитались в «Благоустройстве».
Больше всего пострадал от урагана Салтовский район, там работы еще продолжаются.
Своя статистика — у «Харьковзеленстроя», который занимается парками и аллеями в городе.
«По состоянию на 30.10, 8:00 утра – в результате непогоды и сильного урагана, СКП «Харьковзеленстрой» получили 195 заявок. Из них: 120 упавших деревьев, 115 больших веток, застрявших на проводах или перекрывших пешеходные зоны. В настоящее время предприятие продолжает работать в усиленном режиме и заканчивает уборку на территории города Харькова», — проинформировали «зеленстроевцы».
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: деревья, КП «Харьковблагоустройство», СКП "Харьковзеленстрой", ураган;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 30 октября продолжают ликвидировать последствия субботней стихии. Городские службы находят все новые и новые упавшие деревья и ветки и обновляют масштабную статистику последствий непогоды".