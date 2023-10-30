В Харькове вторые сутки убирают поваленные ураганом деревья (фото)

В Харькове утром 30 октября продолжают ликвидировать последствия субботней стихии. Городские службы находят все новые и новые упавшие деревья и ветки и обновляют масштабную статистику последствий непогоды.

Только по данным КП «Харьковблагоустройство», на придомовых территориях в Харькове уже обнаружили 292 рухнувших дерева и 357 ветвей.

«За выходные работники распилили деревья, измельчали ветки и вывозили все с улиц и дворов. Было привлечено 15 тракторов, полсотни мотопил и высоторезов. Работы почти завершены», — отчитались в «Благоустройстве».

Больше всего пострадал от урагана Салтовский район, там работы еще продолжаются.

Своя статистика — у «Харьковзеленстроя», который занимается парками и аллеями в городе.

«По состоянию на 30.10, 8:00 утра – в результате непогоды и сильного урагана, СКП «Харьковзеленстрой» получили 195 заявок. Из них: 120 упавших деревьев, 115 больших веток, застрявших на проводах или перекрывших пешеходные зоны. В настоящее время предприятие продолжает работать в усиленном режиме и заканчивает уборку на территории города Харькова», — проинформировали «зеленстроевцы».