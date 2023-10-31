На Харьковщине помогают семьям воинов ВСУ с восстановлением домов (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
В Дергачевской громаде волонтеры оказывают помощь родным украинских защитников.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. В частности, в октябре, произвели ремонт 8 крыш (2 — накрыты брезентом, 8 — заменены на шифер), закрыты пленкой 42 окна и OSB-плитами 13 окон.
Кроме этого разобрали завалы и убрали строительный мусор на территории 10 домов. Также волонтеры «Корпуса общественной безопасности» помогли нарубить дрова, добавил Задоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, ВСУ, громада, Дергачевская, задоренко, помощь, семьи, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде волонтеры оказывают помощь родным украинских защитников.".