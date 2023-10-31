На Харьковщине помогают семьям воинов ВСУ с восстановлением домов (фото)

В Дергачевской громаде волонтеры оказывают помощь родным украинских защитников.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. В частности, в октябре, произвели ремонт 8 крыш (2 — накрыты брезентом, 8 — заменены на шифер), закрыты пленкой 42 окна и OSB-плитами 13 окон.

Кроме этого разобрали завалы и убрали строительный мусор на территории 10 домов. Также волонтеры «Корпуса общественной безопасности» помогли нарубить дрова, добавил Задоренко.