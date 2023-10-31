На Харківщині допомагають сім’ям воїнів ЗСУ з відновленням будинків (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
В Дергачівській громаді волонтери надають допомогу рідним українських захисників.
Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко. Зокрема в жовтні, зробили ремонт 8 дахових конструкцій (2 – накрито брезентом, 8 – здійснено заміну шиферу), закрито плівкою 42 вікна та OSB-плитами 13 вікон.
Крім цього розібрали завали та прибрали будівельне сміття на території 10 будинків. Також волонтери «Корпусу громадської безпеки» допомогли нарубати дрова, додав Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, громада, Дергачевская, задоренко, ЗСУ, помощь, семьи, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській громаді волонтери надають допомогу рідним українських захисників.".