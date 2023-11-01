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61-летняя жительница Харьковщины получила ранения в результате обстрела РФ

Происшествия 12:31   01.11.2023
Виктория Яковенко
61-летняя жительница Харьковщины получила ранения в результате обстрела РФ Фото: Генштаб ВСУ

1 ноября около 11:30 оккупанты обстреляли село Зеленый Гай Боровской громады.

В результате удара 61-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте обстрела работают следователи, эксперты и взрывотехники.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября около 11:30 оккупанты обстреляли село Зеленый Гай Боровской громады.".