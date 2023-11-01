61-летняя жительница Харьковщины получила ранения в результате обстрела РФ
Фото: Генштаб ВСУ
1 ноября около 11:30 оккупанты обстреляли село Зеленый Гай Боровской громады.
В результате удара 61-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте обстрела работают следователи, эксперты и взрывотехники.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, обстрел, полиция, ранение, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 ноября около 11:30 оккупанты обстреляли село Зеленый Гай Боровской громады.".