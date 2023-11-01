61-річна жителька Харківщини отримала поранення внаслідок обстрілу РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
1 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла село Зелений Гай Борівської громади.
Внаслідок удару 61-річна жінка отримала поранення. Її шпиталізували, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місці обстрілу працюють слідчі, експерти та вибухотехніки.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 12:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла село Зелений Гай Борівської громади.".