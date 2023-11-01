Минус станция и несколько оккупантов. Работа ГУР по Белгородщине (видео)
Воины ГУР МО Украины, бойцы ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна поразили вражескую радиорелейную станцию вблизи российского села, граничащего с Харьковщиной.
По данным ГУР МО, дорогостоящую радиорелейную станцию 48Я6-К1 «подлет» уничтожили в районе села Красная Поляна в Белгородской области.
«Такое оборудование враг использует для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах. В результате операции российская радиорелейная станция 48Я6-К1 «подлет» выведена из строя, а личный состав врага понес потери», — отметили разведчики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Белгородщина, ГУР, оккупанты, окупанти, разведчики, станция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины ГУР МО Украины, бойцы ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна поразили вражескую радиорелейную станцию вблизи российского села, граничащего с Харьковщиной.".