Минус станция и несколько оккупантов. Работа ГУР по Белгородщине (видео)

Воины ГУР МО Украины, бойцы ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна поразили вражескую радиорелейную станцию вблизи российского села, граничащего с Харьковщиной.

По данным ГУР МО, дорогостоящую радиорелейную станцию 48Я6-К1 «подлет» уничтожили в районе села Красная Поляна в Белгородской области.

«Такое оборудование враг использует для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах. В результате операции российская радиорелейная станция 48Я6-К1 «подлет» выведена из строя, а личный состав врага понес потери», — отметили разведчики.