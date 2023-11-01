Мінус станція та кілька окупантів. Робота ГУР по Бєлгородщині (відео)

Воїни ГУР МО України, бійці ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна уразили ворожу радіорелейну станцію поблизу російського села, яке межує з Харківщиною.

За даними ГУР МО, коштовну радіорелейну станцію 48Я6-К1 «подлет» знищили в районі села Красна Поляна в Бєлгородській області.

«Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 «подлет» виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат», – зазначили розвідники.