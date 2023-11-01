Мінус станція та кілька окупантів. Робота ГУР по Бєлгородщині (відео)
Воїни ГУР МО України, бійці ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна уразили ворожу радіорелейну станцію поблизу російського села, яке межує з Харківщиною.
За даними ГУР МО, коштовну радіорелейну станцію 48Я6-К1 «подлет» знищили в районі села Красна Поляна в Бєлгородській області.
«Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 «подлет» виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат», – зазначили розвідники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Белгородщина, ГУР, окупанти, разведчики, станция, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни ГУР МО України, бійці ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна уразили ворожу радіорелейну станцію поблизу російського села, яке межує з Харківщиною.".