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Мінус станція та кілька окупантів. Робота ГУР по Бєлгородщині (відео)

Суспільство 13:22   01.11.2023
Вікторія Яковенко
Мінус станція та кілька окупантів. Робота ГУР по Бєлгородщині (відео)

Воїни ГУР МО України, бійці ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна уразили ворожу радіорелейну станцію поблизу російського села, яке межує з Харківщиною.

За даними ГУР МО, коштовну радіорелейну станцію 48Я6-К1 «подлет» знищили в районі села Красна Поляна в Бєлгородській області.

«Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 «подлет» виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат», – зазначили розвідники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни ГУР МО України, бійці ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна уразили ворожу радіорелейну станцію поблизу російського села, яке межує з Харківщиною.".