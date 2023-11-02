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Активность врага возросла: в ВСУ сообщили о событиях на Купянском направлении

Происшествия 08:02   02.11.2023
Оксана Горун
Активность врага возросла: в ВСУ сообщили о событиях на Купянском направлении Фото: скриншот

Артиллерия армии РФ активней включилась в боевые действия на Купянском направлении, также действует авиация, в небо, благодаря погоде, смогли подняться дроны. Местами идут стрелецкие бои, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности нашей бригады мы наблюдаем определенное увеличение активности врага. Мы наблюдаем увеличение количества артиллерийских обстрелов — именно из артиллерийского оружия, потому что раньше преимущественно это были минометные обстрелы или обстрелы из гранатометов. Сейчас мы видим, что увеличилось количество использования артиллерии. Это может быть связано с тем, что враг, возможно, как-то решил вопрос со снарядами. Или это свидетельствует о перемещении на наше направление новых подразделений. Кроме того, продолжаются попытки навязать нам стрелковые бои, попытки штурмовать наши позиции, но пока враг не имеет успехов ни на одном из участков нашей ответственности», — рассказал Дибров.

Он отметил, что иногда россияне используют танки. Но в основном они не добираются до украинских позиций, чаще работают как своеобразные САУ — ведут огонь вне прямой видимости.

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«Кроме того, каждый день идут стрелковые бои. Сейчас погода улучшилась в том районе, поэтому наша беспилотная авиация работает, и враг несет потери в технике», — проинформировал представитель 21 ОМБр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 08:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерия армии РФ активней включилась в боевые действия на Купянском направлении, также действует авиация, в небо, благодаря погоде, смогли подняться дроны. Местами идут стрелецкие бои, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21 ОМБр Сергей Дибров".