Активність ворога зросла: в ЗСУ повідомили про події на Куп’янському напрямку
Артилерія армії РФ активніше включилася в бойові дії на Куп’янському напрямку, також діє авіація, в небо завдяки погоді змогли піднятися дрони. Місцями йдуть стрілецькі бої, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров.
“За минулу добу в зоні відповідальності нашої бригади ми спостерігаємо певне збільшення активності ворога, ми спостерігаємо збільшення кількості артилерійських обстрілів саме з артилерійської зброї, тому що раніше переважно це були мінометні обстріли, або обстріли з гранатометів. Зараз ми бачимо, що збільшилася кількість використання артилерії. Це може бути пов’язано з тим, що ворог, можливо, якось розв’язав питання зі снарядами. Або це свідчить про пересування на наш напрямок якихось нових підрозділів. Крім того, продовжуються спроби нав’язати нам стрілецькі бої, спроби штурмувати наші позиції, але поки ворог не має успіхів на жодній із ділянок нашої відповідальності”, – розповів Дібров.
Він зазначив, що інколи росіяни використовують танки. Але в основному вони не дістаються українських позицій, частіше працюють як своєрідні САУ – ведуть вогонь поза прямою видимістю.
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“Крім того, щодня йдуть стрілецькі бої. Зараз погода покращилася в тому районі, тому й наша безпілотна авіація працює, й ворог несе втрати в техніці – не танки, але техніку він втрачає також“, – поінформував представник 21 ОМБр.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, дибров, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерія армії РФ активніше включилася в бойові дії на Куп’янському напрямку, також діє авіація, в небо завдяки погоді змогли піднятися дрони. Місцями йдуть стрілецькі бої, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров".