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Жители Харьковщины могут на 7 дней остаться без газа: подробности

Общество 11:17   02.11.2023
Виктория Яковенко
Жители Харьковщины могут на 7 дней остаться без газа: подробности Фото: Балаклейская ГВА

Жителей города Балаклея и села Борщовка просят не пользоваться газом 9 ноября с 8:00 до 19:00.

Балаклейская городская военная администрация предупреждает, если эту просьбу жители проигнорируют, то газоснабжение в населенных пунктах будет отсутствовать до семи суток.

«Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на газораспределительных сетях, поврежденных в результате агрессии РФ. Специалисты Харьковского филиала «Газсети» будут пытаться выполнить восстановление газопровода оперативно – в течение одного дня», – отметили в ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей города Балаклея и села Борщовка просят не пользоваться газом 9 ноября с 8:00 до 19:00.".