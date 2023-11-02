Жители Харьковщины могут на 7 дней остаться без газа: подробности
Фото: Балаклейская ГВА
Жителей города Балаклея и села Борщовка просят не пользоваться газом 9 ноября с 8:00 до 19:00.
Балаклейская городская военная администрация предупреждает, если эту просьбу жители проигнорируют, то газоснабжение в населенных пунктах будет отсутствовать до семи суток.
«Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на газораспределительных сетях, поврежденных в результате агрессии РФ. Специалисты Харьковского филиала «Газсети» будут пытаться выполнить восстановление газопровода оперативно – в течение одного дня», – отметили в ГВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, Борщовка, газ, газоснабжение, жители, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей города Балаклея и села Борщовка просят не пользоваться газом 9 ноября с 8:00 до 19:00.".