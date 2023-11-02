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Жителі Харківщини можуть на 7 днів залишитися без газу: подробиці

Суспільство 11:17   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Жителі Харківщини можуть на 7 днів залишитися без газу: подробиці Фото: Балаклійська МВА

Мешканців міста Балаклія та села Борщівка просять не користуватися газом 9 листопада з 8:00 до 19:00.

Балаклійська міська військова адміністрація попереджає, якщо це прохання жителі проігнорують, то газопостачання у населених пунктах буде відсутнє до семи діб.

«Це повʼязано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільних мережах, пошкоджених внаслідок агресії РФ. Спеціалісти Харківської філії «Газмережі» намагатимуться виконати відбудову газогону оперативно – протягом одного дня», – зазначили в МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців міста Балаклія та села Борщівка просять не користуватися газом 9 листопада з 8:00 до 19:00.".