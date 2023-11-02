Жителі Харківщини можуть на 7 днів залишитися без газу: подробиці
Фото: Балаклійська МВА
Мешканців міста Балаклія та села Борщівка просять не користуватися газом 9 листопада з 8:00 до 19:00.
Балаклійська міська військова адміністрація попереджає, якщо це прохання жителі проігнорують, то газопостачання у населених пунктах буде відсутнє до семи діб.
«Це повʼязано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільних мережах, пошкоджених внаслідок агресії РФ. Спеціалісти Харківської філії «Газмережі» намагатимуться виконати відбудову газогону оперативно – протягом одного дня», – зазначили в МВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, Борщовка, газ, газоснабжение, жители, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців міста Балаклія та села Борщівка просять не користуватися газом 9 листопада з 8:00 до 19:00.".