Жителі Харківщини можуть на 7 днів залишитися без газу: подробиці

Мешканців міста Балаклія та села Борщівка просять не користуватися газом 9 листопада з 8:00 до 19:00.

Балаклійська міська військова адміністрація попереджає, якщо це прохання жителі проігнорують, то газопостачання у населених пунктах буде відсутнє до семи діб.

«Це повʼязано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільних мережах, пошкоджених внаслідок агресії РФ. Спеціалісти Харківської філії «Газмережі» намагатимуться виконати відбудову газогону оперативно – протягом одного дня», – зазначили в МВА.