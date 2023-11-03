Лидер Северной Кореи закрывает посольства в Африке и ЕС ради продажи оружия РФ

Лидер Ким Чен Ын начинает крупнейшее сокращение посольств Северной Кореи, вероятно, делая ставку на то, что он сможет получить больше выгоды от крупных сделок с оружием с Кремлем, чем от дипломатических миссий, которые подозревают в грязных играх и шпионаже, пишет Bloomberg.

Хотя изолированный режим Кима активизировал свою дипломатическую активность с РФ, в октябре он закрыл свои посольства в Уганде и Анголе.

Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источник, знакомый с внутренними делами Северной Кореи. Как сообщает южнокорейское агентство новостей Yonhap, посольство страны в Испании находится в перечне объектов, которые закроют.

В Южной Корее считают, что у Кима заканчиваются деньги на поддержание работы всех дипломатических объектов из-за глобальных санкций, опустошающих его казну, сообщает Yonhap. В настоящее время в Пхеньяне действуют 47 посольств, три консульства и три представительства.

Посольства Северной Кореи заняли необычное место в дипломатическом мире: США, Великобритания и другие страны обвиняют северокорейских дипломатов в разработке незаконных финансовых схем для финансирования своей деятельности, закупки предметов роскоши для лидеров Пхеньяна и отправки обратно денег, полученных грязными методами.

Северная Корея регулярно отвергает любые обвинения США и их партнеров в правонарушениях.

Закрытие территорий произошло на фоне того, что Северная Корея, похоже, активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в РФ, чтобы помочь ей в нападении на Украину.

С августа Северная Корея отправила более 1 миллиона артиллерийских снарядов для военной машины Путина, заявил в среду южнокорейский депутат Ю Сан Бом.

Высокий спрос, вызванный войной РФ в Украине, привел к росту мировых цен на артиллерию: 155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят около $3000 каждый . Если бы Северная Корея продавала снаряды по аналогичным ценам, стоимость ее поставок в РФ превысила бы $3 миллиарда, что составляет более 10% экономики Северной Кореи.

Северная Корея обладает одними из крупнейших запасов боеприпасов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое РФ отправила на передовую на Украине. Сотрудничество между Пхеньяном и Москвой расширилось, поскольку эти две страны оказались в глобальной изоляции.

РФ, скорее всего, предложит Киму пакет помощи, который может включать в себя наличные, доступ к банковским системам РФ, передачу технологий и помощь в закупках за рубежом компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия.

И это, вероятно, гораздо более выгодная сделка, чем то, что Ким получает от посольств.

Мир впервые получил представление о том, что делают посольства Северной Кореи, в 1976 году, когда Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия обвинили группу северокорейских дипломатов в незаконной контрабанде беспошлинных сигарет и спиртных напитков для продажи на розничном рынке, а также в попытке контрабанды гашиша.

Согласно докладу британского аналитического центра Королевского объединенного института обороны и обороны, в таких странах, как Зимбабве, Замбия и Ангола, северокорейские чиновники подозревались в использовании дипломатической почты и других средств для перевозки таких предметов, как рога носорога и слоновьи бивни. Исследования безопасности.

Так же посольства Северной Кореи предлагают дипломатическое прикрытие подставным компаниям, занимающимся страховым мошенничеством.

Практика продолжается десятилетиями. Перебежчик Ким Кван Джин, который работал менеджером Корейской национальной страховой корпорации, рассказал газете Washington Post об использовании его фирмы для мошенничества со страхованием. Однажды выручка отправили бывшему лидеру Ким Чен Иру в виде подарка на день рождения, который состоял из двух прочных спортивных сумок, набитых 20 миллионами долларов наличными.