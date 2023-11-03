Лідер Північної Кореї закриває посольства у світі заради продажу зброї РФ

Лідер Кім Чен Ин починає найбільше скорочення посольств Північної Кореї, ймовірно, роблячи ставку на те, що він зможе отримати більше вигоди від великих угод зі зброєю з Кремлем, ніж від дипломатичних місій, які підозрюють у брудних іграх і шпигунстві, пише Bloomberg.

Хоча ізольований режим Кіма активізував свою дипломатичну активність із РФ, у жовтні він закрив свої посольства в Уганді та Анголі.

Пхеньян також планує закрити своє консульство в Гонконгу та понад десяток дипломатичних установ в Африці та інших країнах, повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на джерело, знайоме із внутрішніми справами Північної Кореї. Як повідомляє південнокорейське агентство новин Yonhap, посольство країни в Іспанії знаходиться у переліку об’єктів, які закриють.

У Південній Кореї вважають, що Кім закінчує гроші на підтримку роботи всіх дипломатичних об’єктів через глобальні санкції, що спустошують його скарбницю, повідомляє Yonhap. Нині у Пхеньяні діють 47 посольств, три консульства та три представництва.

Посольства Північної Кореї зайняли незвичайне місце в дипломатичному світі: США, Великобританія та інші країни звинувачують північнокорейських дипломатів у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своєї діяльності, закупівлі предметів розкоші для лідерів Пхеньяну та відправки грошей, отриманих брудними методами.

Північна Корея регулярно відкидає будь-які звинувачення США та їхніх партнерів у правопорушеннях.

Закриття територій сталося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправки боєприпасів до РФ, щоб допомогти їй у нападі на Україну.

З серпня Північна Корея відправила понад 1 мільйон артилерійських снарядів для військової машини Путіна, заявив у середу південнокорейський депутат Ю Сан Бом.

Високий попит, викликаний війною РФ в Україні, призвів до зростання світових цін на артилерію: 155-мм снаряди, що використовують сили НАТО, коштують близько 3000 доларів кожен. Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, вартість її постачань до РФ перевищила б $3 мільярди, що становить понад 10% економіки Північної Кореї.

Північна Корея має один з найбільших запасів боєприпасів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку РФ відправила на передову в Україні. Співпраця між Пхеньяном та Москвою розширилася, оскільки ці дві країни опинилися у глобальній ізоляції.

РФ, швидше за все, запропонує Кіму пакет допомоги, який може включати готівку, доступ до банківських систем РФ, передачу технологій і допомогу в закупівлі за кордоном компонентів, які можуть бути використані для створення зброї.

І це, ймовірно, набагато вигідніша угода, ніж те, що Кім отримує від посольств.

Світ вперше отримав уявлення про те, що роблять посольства Північної Кореї, у 1976 році, коли Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія звинуватили групу північнокорейських дипломатів у незаконній контрабанді безмитних сигарет та спиртних напоїв для продажу на роздрібному ринку, а також у спробі контрабанди гашиша.

Згідно з доповіддю британського аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту оборони, у таких країнах, як Зімбабве, Замбія та Ангола, північнокорейські чиновники підозрювалися у використанні дипломатичної пошти та інших засобів для перевезення таких предметів, як роги носорога та слонячі бивні.

Також посольства Північної Кореї пропонують дипломатичне прикриття підставним компаніям, які займаються страховим шахрайством.

І все це триває десятиліттями. Перебіжчик Кім Кван Джин, який працював менеджером Корейської національної страхової корпорації, розповів газеті Washington Post про використання його фірми для шахрайства зі страхуванням. Якось виручку відправили колишньому лідеру Кім Чен Іру у вигляді подарунка на день народження, який складався з двох міцних спортивних сумок, набитих 20 мільйонами доларів готівкою.