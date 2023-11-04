Дело о развращении детей на Харьковщине. «Места эмоциям не будет» – Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности расследования громкого дела о развращении детей в туристическом кружке.
«Выезжал на место и пообщался с участниками событий и следователями лично. Хочу отметить – места спекуляциям и эмоциям в этом расследовании не будет. Все выводы о том, что делал 83-летний руководитель кружка, следователи делали на основе результатов, которые имеем от экспертов и специалистов. Они провели тщательные судебные психологические экспертизы, следственные эксперименты, подробный анализ специфики работы с туристическим снаряжением, потерпевшие были даже допрошены в суде», — отметил Болвинов.
Он также рассказал, что в полицию обратилась еще одна воспитанница кружка.
«Одна из воспитанниц заявила, что так же испытала насилие сексуального характера от этого мужчины. Эта девочка уже выросла и молчала много лет. И только сейчас решилась рассказать о том, что она пережила. Говорит, в детстве боялась, что родители не поверят», – добавил Болвинов.
По его словам, девушка посещала кружок еще в начале девяностых. Она рассказала полиции, что тогда руководитель кружка касался руками ее половых органов в спортивном зале. В то время она училась в младших классах.
«По ее словам, один из таких случаев произошел ночью в палатке во время выезда группы в Карпаты — мужчина касался половых органов и лез под нижнее белье, — рассказала заявительница», — отметил Болвинов.
Он также сообщил, что директор лицея, в котором ученики посещали кружок – это жена подозреваемого. Правоохранители обратились в контролирующие органы, чтобы провести проверку, а также подключили ювенальную полицию.
Напомним, 1 ноября начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о том, что под круглосуточный домашний арест отправили 83-летнего руководителя туристического кружка для школьников из Шаровского лицея. Его подозревают в совращении несовершеннолетних девушек. Тренера обвинила одна из воспитанниц. По информации Болвинова, девочка рассказала, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь и половые органы, когда одевал детей в туристическое снаряжение.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности расследования громкого дела о развращении детей в туристическом кружке.".