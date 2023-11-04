Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці розслідування гучної справи про розбещення дітей в туристичному гуртку.
«Виїжджав на місце та поспілкувався з учасниками подій і слідчими особисто. Хочу зазначити – місця спекуляціям та емоціям в цьому розслідуванні не буде. Всі висновки про те, що саме робив 83-річний керівник гуртка, слідчі робили на основі результатів, які маємо від експертів та спеціалістів. Вони провели ретельні судові психологічні експертизи, слідчі експерименти, докладний аналіз специфіки роботи з туристичним спорядженням, потерпілі навіть були допитані в суді», – зазначив Болвінов.
Він також розповів, що до поліції звернулася ще одна вихованка гуртка.
«Одна з вихованок заявила, що так само зазнала насилля сексуального характеру від цього чоловіка. Ця дівчинка вже виросла та мовчала багато років. І лише нині наважилася розповісти про те, що вона пережила. Каже, в дитинстві боялася, що батьки не повірять», – додав Болвінов.
За його словами, дівчина відвідувала гурток ще на початку дев’яностих. Вона розповіла поліції, що тоді керівник гуртка торкався руками її статевих органів у спортивній залі. На той час вона навчалася в молодших класах.
«За її словами, один з таких випадків стався вночі у наметі під час виїзду групи до Карпат – чоловік торкався статевих органів та ліз під спідню білизну, – розповіла заявниця», – зазначив Болвінов.
Він також повідомив, що директор ліцею, в якому учні відвідували гурток, – це дружина підозрюваного. Наразі правоохоронці звернулися до контролюючих органів, щоб провести перевірку, а також підключили ювенальну поліцію.
Нагадаємо, 1 листопада начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про те, що під цілодобовий домашній арешт відправили 83-річного керівника туристичного гуртка для школярів із Шарівського ліцею. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат. Тренера звинуватила одна з вихованок. За інформацією Болвінова, дівчинка розповіла, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди та статеві органи, коли одягав дітей у туристичне спорядження.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, дети, кружок, руководитель, совращение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці розслідування гучної справи про розбещення дітей в туристичному гуртку.".