Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці розслідування гучної справи про розбещення дітей в туристичному гуртку.

«Виїжджав на місце та поспілкувався з учасниками подій і слідчими особисто. Хочу зазначити – місця спекуляціям та емоціям в цьому розслідуванні не буде. Всі висновки про те, що саме робив 83-річний керівник гуртка, слідчі робили на основі результатів, які маємо від експертів та спеціалістів. Вони провели ретельні судові психологічні експертизи, слідчі експерименти, докладний аналіз специфіки роботи з туристичним спорядженням, потерпілі навіть були допитані в суді», – зазначив Болвінов.

Він також розповів, що до поліції звернулася ще одна вихованка гуртка.

«Одна з вихованок заявила, що так само зазнала насилля сексуального характеру від цього чоловіка. Ця дівчинка вже виросла та мовчала багато років. І лише нині наважилася розповісти про те, що вона пережила. Каже, в дитинстві боялася, що батьки не повірять», – додав Болвінов.

За його словами, дівчина відвідувала гурток ще на початку дев’яностих. Вона розповіла поліції, що тоді керівник гуртка торкався руками її статевих органів у спортивній залі. На той час вона навчалася в молодших класах.

«За її словами, один з таких випадків стався вночі у наметі під час виїзду групи до Карпат – чоловік торкався статевих органів та ліз під спідню білизну, – розповіла заявниця», – зазначив Болвінов.

Він також повідомив, що директор ліцею, в якому учні відвідували гурток, – це дружина підозрюваного. Наразі правоохоронці звернулися до контролюючих органів, щоб провести перевірку, а також підключили ювенальну поліцію.

Нагадаємо, 1 листопада начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про те, що під цілодобовий домашній арешт відправили 83-річного керівника туристичного гуртка для школярів із Шарівського ліцею. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат. Тренера звинуватила одна з вихованок. За інформацією Болвінова, дівчинка розповіла, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди та статеві органи, коли одягав дітей у туристичне спорядження.