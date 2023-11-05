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1800 раз обстреляли Харьковщину, Черниговщину и Сумщину из РФ в октябре

Происшествия 09:41   05.11.2023
Елена Нагорная
1800 раз обстреляли Харьковщину, Черниговщину и Сумщину из РФ в октябре

За октябрь пограничники зафиксировали около 1800 обстрелов с территории РФ по Украине: Черниговщине, Сумщине, Харьковщине.

Больше всего обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, рассказал в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация по границе с Россией напряженная. Враг не оставляет обстрелов территории Украины», — констатировал он.

По сумскому направлению, отметил Демченко, враг сейчас пытается активно использовать ДРГ. Для их обнаружения украинские пограничники применяют беспилотники.

«При обнаружении ДРГ сразу открывается огонь, и они в дальнейшем отходят за линию границы. Также есть и противодиверсионные резервы, которые сразу при обнаружении диверсантов направляются в то место, чтобы зачистить местность», — рассказал представитель ГПСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 09:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За октябрь пограничники зафиксировали около 1800 обстрелов с территории РФ по Украине: Черниговщине, Сумщине, Харьковщине.".