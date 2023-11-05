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1800 разів обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину з РФ у жовтні

Події 09:41   05.11.2023
Олена Нагорна
1800 разів обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину з РФ у жовтні

За жовтень прикордонники зафіксували близько 1800 обстрілів із території РФ по Україні: Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

Найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області, розповів в етері національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Ситуація по кордону з Росією напружена. Ворог не полишає обстрілів території України”, – констатував він.

По сумському напрямку, зазначив Демченко, ворог нині намагається активно використовувати ДРГ. З метою їхнього виявлення українські прикордонники застосовують безпілотники.

“Під час виявлення ДРГ одразу відкривається вогонь, і вони надалі відходять за лінію кордону. Також є і протидиверсійні резерви, які одразу при виявленні диверсантів направляються в те місце, щоб зачистити місцевість”, – розповів речник ДПСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 09:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За жовтень прикордонники зафіксували близько 1800 обстрілів із території РФ по Україні: Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.".