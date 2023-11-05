Два троллейбуса в Харькове изменили маршруты из-за обрыва провода (видео)

В Харькове троллейбусы маршрутов №19 и 35 временно курсируют до станции метро «Турбоатом».

На проспекте Льва Ландау в районе перекрестка с проспектом Героев Сталинграда произошел обрыв провода контактной сети, сообщили журналистам в пресс-службе горсовета.

В мэрии предполагают, что провод зацепило негабаритное транспортное средство. На месте ждут полицию.