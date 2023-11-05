Два троллейбуса в Харькове изменили маршруты из-за обрыва провода (видео)
В Харькове троллейбусы маршрутов №19 и 35 временно курсируют до станции метро «Турбоатом».
На проспекте Льва Ландау в районе перекрестка с проспектом Героев Сталинграда произошел обрыв провода контактной сети, сообщили журналистам в пресс-службе горсовета.
В мэрии предполагают, что провод зацепило негабаритное транспортное средство. На месте ждут полицию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Героев Сталинграда, льва ландау, обрыв, стоят, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 14:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы маршрутов №19 и 35 временно курсируют до станции метро «Турбоатом».".