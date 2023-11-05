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Два троллейбуса в Харькове изменили маршруты из-за обрыва провода (видео)

Происшествия 14:43   05.11.2023
Елена Нагорная
Два троллейбуса в Харькове изменили маршруты из-за обрыва провода (видео)

В Харькове троллейбусы маршрутов №19 и 35 временно курсируют до станции метро «Турбоатом».

На проспекте Льва Ландау в районе перекрестка с проспектом Героев Сталинграда произошел обрыв провода контактной сети, сообщили журналистам в пресс-службе горсовета.

В мэрии предполагают, что провод зацепило негабаритное транспортное средство. На месте ждут полицию.

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Автор: Елена Нагорная
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05.11.2023, 14:43

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 14:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы маршрутов №19 и 35 временно курсируют до станции метро «Турбоатом».".