Два тролейбуси в Харкові змінили маршрути через обрив дроту (відео)

У Харкові тролейбуси маршрутів №19 та 35 тимчасово курсують до станції метро “Турбоатом”.

На проспекті Льва Ландау в районі перехрестя з проспектом Героїв Сталінграда стався обрив проводу контактної мережі, повідомили у пресслужбі міськради.

У мерії припускають, що провід зачепив негабаритний транспортний засіб. На місці чекають на поліцію.