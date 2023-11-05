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Два тролейбуси в Харкові змінили маршрути через обрив дроту (відео)

Події 14:43   05.11.2023
Олена Нагорна
Два тролейбуси в Харкові змінили маршрути через обрив дроту (відео)

У Харкові тролейбуси маршрутів №19 та 35 тимчасово курсують до станції метро “Турбоатом”.

На проспекті Льва Ландау в районі перехрестя з проспектом Героїв Сталінграда стався обрив проводу контактної мережі, повідомили у пресслужбі міськради.

У мерії припускають, що провід зачепив негабаритний транспортний засіб. На місці чекають на поліцію.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 14:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбуси маршрутів №19 та 35 тимчасово курсують до станції метро “Турбоатом”.".