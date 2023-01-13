Водій Daewoo влаштував потрійну ДТП на Героїв Сталінграда і поїхав в лікарню

На проспекті Героїв Сталінграда у Харкові 13 січня сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій Daewoo Nexia проїхав на заборонний сигнал світлофора, зіштовхнувся з бетонним стовпом та автомобілем “ВАЗ 2111”, а надалі – з Renault Master, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Із травмами водія Daewoo доправили до лікарні.

Правоохоронці зареєстрували інформацію.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області