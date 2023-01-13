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Водій Daewoo влаштував потрійну ДТП на Героїв Сталінграда і поїхав в лікарню

Харків 19:36   13.01.2023
Олена Нагорна
Водій Daewoo влаштував потрійну ДТП на Героїв Сталінграда і поїхав в лікарню

На проспекті Героїв Сталінграда у Харкові 13 січня сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій Daewoo Nexia проїхав на заборонний сигнал світлофора, зіштовхнувся з бетонним стовпом та автомобілем “ВАЗ 2111”, а надалі – з Renault Master, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Із травмами водія Daewoo доправили до лікарні.

Правоохоронці зареєстрували інформацію.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 19:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Сталінграда у Харкові 13 січня сталася ДТП за участю трьох автомобілів.".