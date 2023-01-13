Live
  • П’ятниця 13.01.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)

Події 19:06   13.01.2023
Елена Нагорная
Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)

13 січня на харківській кільцевій дорозі в Новобаварському районі сталася ДТП із трьома постраждалими.

Зіштовхнулися автомобілі Dаеwоо Lаnоs під керуванням 20-річного водія та «ЗАЗ 110206», за кермом якого був 36-річний чоловік. Обидва водії та 20-річна пасажирка Dаеwоо отримали тілесні ушкодження, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Читайте також: Головна патрульна Харківщини: про задачі під час війни і нашестя п’яних водіїв

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

18:25
У Харкові комунальники латають труби, по яких армія РФ вдарила з РСЗВ
17:44
Робота в Харкові та області: топ-10 вакансій тижня із зарплатою до 21 тисячі
17:26
На Харківщині визначили місто, де відпрацюють нову систему харчування у школах
10:27
Поліція продемонструвала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
09:12
Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 19:06;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня на харківській кільцевій дорозі в Новобаварському районі сталася ДТП із трьома постраждалими.".