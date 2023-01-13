Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)
13 січня на харківській кільцевій дорозі в Новобаварському районі сталася ДТП із трьома постраждалими.
Зіштовхнулися автомобілі Dаеwоо Lаnоs під керуванням 20-річного водія та «ЗАЗ 110206», за кермом якого був 36-річний чоловік. Обидва водії та 20-річна пасажирка Dаеwоо отримали тілесні ушкодження, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Читайте також: Головна патрульна Харківщини: про задачі під час війни і нашестя п’яних водіїв
Новини за темою:
Ви читали новину: «Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 19:06;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 січня на харківській кільцевій дорозі в Новобаварському районі сталася ДТП із трьома постраждалими.".