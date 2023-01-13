Лобове зіткнення на харківській кільцевій: постраждали троє людей (фото)

13 січня на харківській кільцевій дорозі в Новобаварському районі сталася ДТП із трьома постраждалими.

Зіштовхнулися автомобілі Dаеwоо Lаnоs під керуванням 20-річного водія та «ЗАЗ 110206», за кермом якого був 36-річний чоловік. Обидва водії та 20-річна пасажирка Dаеwоо отримали тілесні ушкодження, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області