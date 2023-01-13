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Лобовое столкновение на харьковской окружной: пострадали три человека (фото)

Происшествия 19:06   13.01.2023
Елена Нагорная
Лобовое столкновение на харьковской окружной: пострадали три человека (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

13 января на харьковской окружной дороге в Новобаварском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Столкнулись автомобили Dаеwоо Lаnоs под управлением 20-летнего водителя и «ЗАЗ 110206», за рулем которого был 36-летний мужчина. Оба водителя и 20-летняя пассажирка Dаеwоо получили телесные повреждения, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января на харьковской окружной дороге в Новобаварском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.".