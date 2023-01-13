Лобовое столкновение на харьковской окружной: пострадали три человека (фото)

13 января на харьковской окружной дороге в Новобаварском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Столкнулись автомобили Dаеwоо Lаnоs под управлением 20-летнего водителя и «ЗАЗ 110206», за рулем которого был 36-летний мужчина. Оба водителя и 20-летняя пассажирка Dаеwоо получили телесные повреждения, сообщили в облуправлении Нацполиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области