Лобовое столкновение на харьковской окружной: пострадали три человека (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
13 января на харьковской окружной дороге в Новобаварском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Столкнулись автомобили Dаеwоо Lаnоs под управлением 20-летнего водителя и «ЗАЗ 110206», за рулем которого был 36-летний мужчина. Оба водителя и 20-летняя пассажирка Dаеwоо получили телесные повреждения, сообщили в облуправлении Нацполиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 января на харьковской окружной дороге в Новобаварском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими.".