Водитель Daewoo устроил тройное ДТП на Героев Сталинграда и уехал в больницу

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 13 января произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с бетонным столбом и с автомобилем «ВАЗ 2111», а в дальнейшем — с Renault Master, сообщили в облуправлении Нацполиции.

С травмами водителя Daewoo доставили в больницу.

Правоохранители зарегистрировали информацию.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области