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Водитель Daewoo устроил тройное ДТП на Героев Сталинграда и уехал в больницу

Харьков 19:36   13.01.2023
Елена Нагорная
Водитель Daewoo устроил тройное ДТП на Героев Сталинграда и уехал в больницу Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 13 января произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с бетонным столбом и с автомобилем «ВАЗ 2111», а в дальнейшем — с Renault Master, сообщили в облуправлении Нацполиции.

С травмами водителя Daewoo доставили в больницу.

Правоохранители зарегистрировали информацию.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 19:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 13 января произошло ДТП с участием трех автомобилей.".