Водитель Daewoo устроил тройное ДТП на Героев Сталинграда и уехал в больницу
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 13 января произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Предварительно установлено, что 33-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с бетонным столбом и с автомобилем «ВАЗ 2111», а в дальнейшем — с Renault Master, сообщили в облуправлении Нацполиции.
С травмами водителя Daewoo доставили в больницу.
Правоохранители зарегистрировали информацию.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Сталинграда в Харькове 13 января произошло ДТП с участием трех автомобилей.".