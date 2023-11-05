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Генштаб: На Харьковщине войска РФ пытались штурмовать при поддержке авиации

Происшествия 18:49   05.11.2023
Елена Нагорная
Генштаб: На Харьковщине войска РФ пытались штурмовать при поддержке авиации Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине военные РФ при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия возле села Синьковка, а также северо-восточнее сел Петропавловка и Ивановка Купянского района.

Украинские воины отбили пять атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Плетеневка, Нестерное и Строевка на Слобожанском направлении, а также Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 18:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине военные РФ при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия возле села Синьковка, а также северо-восточнее сел Петропавловка и Ивановка Купянского района.".