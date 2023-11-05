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Генштаб: На Харківщині війська РФ намагалися штурмувати за підтримки авіації

Події 18:49   05.11.2023
Олена Нагорна
Генштаб: На Харківщині війська РФ намагалися штурмувати за підтримки авіації

Протягом доби на Харківщині військові РФ за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка, а також на північний схід від сіл Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району.

Українські воїни відбили п’ять атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Плетенівка, Нестерне та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Про великі втрати ворога на Куп’янському напрямку заявили у ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 18:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині військові РФ за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка, а також на північний схід від сіл Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району".