Генштаб: На Харківщині війська РФ намагалися штурмувати за підтримки авіації

Протягом доби на Харківщині військові РФ за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії поблизу села Синьківка, а також на північний схід від сіл Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району.

Українські воїни відбили п’ять атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Плетенівка, Нестерне та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.