Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября

В понедельник, 6 ноября, на Харьковщине будет идти дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет идти небольшой дождь, столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 14 — 16 градусов.

По области ночью — также небольшой дождь, температура составит 6 — 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 12 — 17 градусов.

Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.