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Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября

Общество 20:00   05.11.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября Фото: Василий Голосный

В понедельник, 6 ноября, на Харьковщине будет идти дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет идти небольшой дождь, столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 14 — 16 градусов.

По области ночью — также небольшой дождь, температура составит 6 — 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 12 — 17 градусов.

Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 6 ноября, на Харьковщине будет идти дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем.".