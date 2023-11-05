Какая погода ожидается в Харькове и области в понедельник. Прогноз на 6 ноября
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 6 ноября, на Харьковщине будет идти дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет идти небольшой дождь, столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 14 — 16 градусов.
По области ночью — также небольшой дождь, температура составит 6 — 11 градусов тепла. Днем — дождь, температура — 12 — 17 градусов.
Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 6 ноября, дождь, погода, понедельник, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 6 ноября, на Харьковщине будет идти дождь. Осадки ожидаются и ночью, и днем.".