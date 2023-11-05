Яка погода очікується в Харкові та області в понеділок. Прогноз на 6 листопада
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 6 листопада, на Харківщині дощитиме. Опади очікуються і вночі, і вдень.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі йтиме невеликий дощ, стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла. Вдень – дощ, температура – 14 – 16 градусів.
По області вночі також невеликий дощ, температура становитиме 6 – 11 градусів тепла. Вдень – дощ, температура – 12 – 17 градусів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 6 листопада, на Харківщині дощитиме. Опади очікуються і вночі, і вдень.".