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Насосную станцию в селе на Харьковщине подключили к электричеству

Общество 13:56   06.11.2023
Виктория Яковенко
Насосную станцию в селе на Харьковщине подключили к электричеству Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики запитали насосную станцию в селе Великая Камышеваха.

Эта станция снабжает водой жителей села, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Чтобы запитать объект, специалисты подвели воздушную линию 0,4 кВ, а также заменили некоторые опоры и 200 метров поврежденной проволоки.

«Сложность работ в Великой Камышевахе заключалась в том, что село территориально очень «разбросано». Саперам пришлось поработать, чтобы провести разминирование, а нам – чтобы запитать всех потребителей. Сейчас все вернувшиеся жители села — со светом. Теперь к сети подключили и водокачку», – отметили специалисты.

Энергетики уточнили, что вопрос восстановления водоснабжения в Великой Камышевахе находится в компетенции местных властей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 13:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали насосную станцию в селе Великая Камышеваха.".