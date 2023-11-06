Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики

Енергетики заживили насосну станцію в селі Велика Комишуваха.

Ця станція забезпечує водою жителів села, повідомили в АТ «Харківобленерго». Щоб заживити об’єкт фахівці підвели повітряну лінію 0,4 кВ, а також замінили деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту.

«Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже «розкидане». Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам – щоб заживити усіх споживачів. Наразі всі жителі села, які повернулися, – зі світлом. Тепер до мережі підключили і водокачку», – зазначили фахівці.

Енергетики уточнили, що питання відновлення водопостачання у Великій Комишувасі знаходиться у компетенції місцевої влади.