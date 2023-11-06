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Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики

Суспільство 13:56   06.11.2023
Вікторія Яковенко
Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики заживили насосну станцію в селі Велика Комишуваха.

Ця станція забезпечує водою жителів села, повідомили в АТ «Харківобленерго». Щоб заживити об’єкт фахівці підвели повітряну лінію 0,4 кВ, а також замінили деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту.

«Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже «розкидане». Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам – щоб заживити усіх споживачів. Наразі всі жителі села, які повернулися, – зі світлом. Тепер до мережі підключили і водокачку», – зазначили фахівці.

Енергетики уточнили, що питання відновлення водопостачання у Великій Комишувасі знаходиться у компетенції місцевої влади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 13:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили насосну станцію в селі Велика Комишуваха.".