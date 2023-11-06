Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики заживили насосну станцію в селі Велика Комишуваха.
Ця станція забезпечує водою жителів села, повідомили в АТ «Харківобленерго». Щоб заживити об’єкт фахівці підвели повітряну лінію 0,4 кВ, а також замінили деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту.
«Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже «розкидане». Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам – щоб заживити усіх споживачів. Наразі всі жителі села, які повернулися, – зі світлом. Тепер до мережі підключили і водокачку», – зазначили фахівці.
Енергетики уточнили, що питання відновлення водопостачання у Великій Комишувасі знаходиться у компетенції місцевої влади.
Читайте також: Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, жители, запитали, насосная, станция, харківщина, Энергетики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 13:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили насосну станцію в селі Велика Комишуваха.".