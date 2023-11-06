«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)

Два вражеских БпЛА типа «Zala» поразили воины харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Видео точной работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

«Наши славные зенитчики не устают караулить небо. Вражеских «птичек» в небе, как… васильков в поле. Каждый день приходится «срывать» и радовать своих», — отметили воины.