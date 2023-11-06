«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)
Два вражеских БпЛА типа «Zala» поразили воины харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Видео точной работы опубликовали в Telegram-канале бригады.
«Наши славные зенитчики не устают караулить небо. Вражеских «птичек» в небе, как… васильков в поле. Каждый день приходится «срывать» и радовать своих», — отметили воины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, БПЛА, воины, дроны, униточжили, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских БпЛА типа «Zala» поразили воины харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.".