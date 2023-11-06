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«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)

Общество 12:16   06.11.2023
Виктория Яковенко
«Не устаем караулить небо» — харьковские воины уничтожили дроны РФ (видео)

Два вражеских БпЛА типа «Zala» поразили воины харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Видео точной работы опубликовали в Telegram-канале бригады.

«Наши славные зенитчики не устают караулить небо. Вражеских «птичек» в небе, как… васильков в поле. Каждый день приходится «срывать» и радовать своих», — отметили воины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских БпЛА типа «Zala» поразили воины харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.".