«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)
Два ворожі БпЛА типу «Zala» уразили бійці харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
Відео влучної роботи опублікували в телеграм-каналі бригади.
«Наші славні зенітники не втомлюються чатувати небо. Ворожих «пташок» у небі, як… волошок в полі. Щодня доводиться «зривати» та радувати своїх», – зазначили воїни.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, БПЛА, воины, дроны, униточжили, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ворожі БпЛА типу «Zala» уразили бійці харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.".