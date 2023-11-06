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«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)

Суспільство 12:16   06.11.2023
Вікторія Яковенко
«Не втомлюємося чатувати небо» – харківські воїни знищили ворожі дрони (відео)

Два ворожі БпЛА типу «Zala» уразили бійці харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Відео влучної роботи опублікували в телеграм-каналі бригади.

«Наші славні зенітники не втомлюються чатувати небо. Ворожих «пташок» у небі, як… волошок в полі. Щодня доводиться «зривати» та радувати своїх», – зазначили воїни.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ворожі БпЛА типу «Zala» уразили бійці харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.".