Мэрия Харькова массово заказывает проекты ремонта дорог, уже на 40 млн — ХАЦ

Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета за последние несколько месяцев заключил десятки сделок в целом на более 40 миллионов гривен на создание проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции дорог.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

Среди улиц, на которых запланированы капитальный ремонт или реконструкция, — Полтавский Шлях, Сумская, Николая Хвылевого (ранее Маяковская — ред.), Деревянко, Евгения Котляра, а также проспекты Героев Харькова и Александровский и переулок Шевченковский.

«Большинство проектов получило ООО «РС «Инженеринг» Дениса Захарова. Эта фирма также является соучредителем ООО «Научное предприятие «Центр развития современного автотранспорта», где директором указан экс-руководитель «Горэлектротранса» Алексей Палант. Захаров ранее был главным инженером компании «ВСП Констракшн», которая занималась реконструкцией трамвайных переездов», — рассказывают антикоррупционеры.

Часть дорог, которые есть в перечне, — это район вокзала «Харьков-пассажирский», подчеркивают активисты. Они напоминают, что в ходе форума «Рестарт Харьков» в Киеве 19 сентября были представлены «проекты развития города, привлекательные для инвесторов». Среди них был план строительства торгового центра, который планируют соединить с вокзалом, при этом трамвайный круг должен быть снесен. В перечне экспертов, которые занимались «созданием объемно-пространственных решений, разработкой 3D-моделей и концептуальной визуализации проектов» был Денис Захаров.

«В настоящее время деньги на оплату проектной документации этот подрядчик еще не получил. Департамент проплатил только инженерно-изыскательские работы на трех улицах», — пишет ХАЦ.

Кроме того, разработку проектной документации для ремонта дорог в Харькове заказывали одесскому ООО «СК «Автострой» и харьковскому ООО «Интранс-КИП», а вот проект капремонта улицы Грицевца за 1,3 миллиона гривен заказали КП «Харьковский архитектурно-проектный центр».

«Реализация этих проектов в ближайшее время очень сомнительна, ведь город декларирует приоритет в ремонте жилых домов», — отмечают антикоррупционеры.