Мэрия Харькова массово заказывает проекты ремонта дорог, уже на 40 млн — ХАЦ
Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета за последние несколько месяцев заключил десятки сделок в целом на более 40 миллионов гривен на создание проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции дорог.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».
Среди улиц, на которых запланированы капитальный ремонт или реконструкция, — Полтавский Шлях, Сумская, Николая Хвылевого (ранее Маяковская — ред.), Деревянко, Евгения Котляра, а также проспекты Героев Харькова и Александровский и переулок Шевченковский.
«Большинство проектов получило ООО «РС «Инженеринг» Дениса Захарова. Эта фирма также является соучредителем ООО «Научное предприятие «Центр развития современного автотранспорта», где директором указан экс-руководитель «Горэлектротранса» Алексей Палант. Захаров ранее был главным инженером компании «ВСП Констракшн», которая занималась реконструкцией трамвайных переездов», — рассказывают антикоррупционеры.
Часть дорог, которые есть в перечне, — это район вокзала «Харьков-пассажирский», подчеркивают активисты. Они напоминают, что в ходе форума «Рестарт Харьков» в Киеве 19 сентября были представлены «проекты развития города, привлекательные для инвесторов». Среди них был план строительства торгового центра, который планируют соединить с вокзалом, при этом трамвайный круг должен быть снесен. В перечне экспертов, которые занимались «созданием объемно-пространственных решений, разработкой 3D-моделей и концептуальной визуализации проектов» был Денис Захаров.
«В настоящее время деньги на оплату проектной документации этот подрядчик еще не получил. Департамент проплатил только инженерно-изыскательские работы на трех улицах», — пишет ХАЦ.
Кроме того, разработку проектной документации для ремонта дорог в Харькове заказывали одесскому ООО «СК «Автострой» и харьковскому ООО «Интранс-КИП», а вот проект капремонта улицы Грицевца за 1,3 миллиона гривен заказали КП «Харьковский архитектурно-проектный центр».
«Реализация этих проектов в ближайшее время очень сомнительна, ведь город декларирует приоритет в ремонте жилых домов», — отмечают антикоррупционеры.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: дороги, міськрада, ремонт, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета за последние несколько месяцев заключил десятки сделок в целом на более 40 миллионов гривен на создание проектно-сметной документации для ремонта и реконструкции дорог.".