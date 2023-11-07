Мерія Харкова масово замовляє проєкти ремонту доріг, уже на 40 млн – ХАЦ
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради за останні кілька місяців уклав десятки угод загалом понад 40 мільйонів гривень на створення проєктно-кошторисної документації для ремонту та реконструкції доріг.
Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.
Серед вулиць, на яких заплановано капітальний ремонт чи реконструкцію, — Полтавський Шлях, Сумська, Миколи Хвильового (раніше Маяковська – ред.), Дерев’янка, Євгенія Котляра, а також проспекти Героїв Харкова й Олександрівський та провулок Шевченківський.
“Більшість проєктів отримало ТОВ “РС “Інженерінг” Дениса Захарова. Ця фірма також є співзасновницею ТОВ “Наукове підприємство “Центр розвитку сучасного автотранспорту”, де директором зазначений екскерівник “Міськелектротрансу” Олексій Палант. Захаров раніше був головним інженером компанії “ВСП Констракшн”, що займалась реконструкцією трамвайних переїздів“, – розповідають антикорупціонери.
Частина доріг, які є у переліку, — це район вокзалу “Харків-пасажирський”, наголошують активісти. Вони нагадують, що під час форуму “Рестарт Харків” у Києві 19 вересня було представлено “проєкти розвитку міста, привабливі для інвесторів”. Серед них був план будівництва торгового центру, який планують з’єднати з вокзалом, при цьому трамвайне коло має бути знесене. У переліку експертів, які займалися “створенням об’ємно-просторових рішень, розробкою 3D-моделей та концептуальної візуалізації проєктів” був Денис Захаров.
“На цей час гроші на оплату проєктної документації цей підрядник ще не отримав. Департамент проплатив лише інженерно-пошукові роботи на трьох вулицях”, – пише ХАЦ.
Крім того, розробку проєктної документації для ремонту доріг у Харкові замовляли одеському ТОВ “СК “Автострой” та харківському ТОВ “Інтранс-КІП”, а от проєкт капітального ремонту вулиці Грицевця за 1,3 мільйона гривень замовили КП “Харківський архітектурно-проєктний центр”.
“Реалізація цих проєктів найближчим часом є дуже сумнівною, адже місто декларує пріоритет у ремонті житлових будинків”, – зазначають антикорупціонери.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: дороги, міськрада, ремонт, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 20:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради за останні кілька місяців уклав десятки угод загалом понад 40 мільйонів гривень на створення проєктно-кошторисної документації для ремонту та реконструкції доріг.".