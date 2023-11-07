Около 250 млн грн Харьковщина дала для защиты критической инфраструктуры

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что защита объектов критической инфраструктуры области накануне зимы – одна из приоритетных задач.

«Привлекаем все возможные ресурсы и мощности. Совместными усилиями снабжаем строительными материалами и техникой. С начала полномасштабного вторжения за средства областного бюджета закупили материалов почти на 250 миллионов гривен», – отметил Олег Синегубов.

Сейчас в области не только пытаются защитить объекты критической инфраструктуры, но и обеспечивают альтернативными источниками энергии, дополнительным оборудованием для более быстрой ликвидации в результате возможных ударов.

«Мы понимаем, что оккупанты продолжат атаки на наши энергетические объекты, должны быть к этому готовы и максимально уберечь их от враждебных последствий!» – сказал начальник ХОВА.