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Около 250 млн грн Харьковщина дала для защиты критической инфраструктуры

Общество 18:16   07.11.2023
Оксана Якушко
Около 250 млн грн Харьковщина дала для защиты критической инфраструктуры

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что защита объектов критической инфраструктуры области накануне зимы – одна из приоритетных задач.

«Привлекаем все возможные ресурсы и мощности. Совместными усилиями снабжаем строительными материалами и техникой. С начала полномасштабного вторжения за средства областного бюджета закупили материалов почти на 250 миллионов гривен», – отметил Олег Синегубов.

Сейчас в области не только пытаются защитить объекты критической инфраструктуры, но и обеспечивают альтернативными источниками энергии, дополнительным оборудованием для более быстрой ликвидации в результате возможных ударов.

«Мы понимаем, что оккупанты продолжат атаки на наши энергетические объекты, должны быть к этому готовы и максимально уберечь их от враждебных последствий!» – сказал начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 18:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что защита объектов критической инфраструктуры области накануне зимы – одна из приоритетных задач.".