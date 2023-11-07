Майже 250 млн грн Харківщина дала на захист критичної інфраструктури

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив , що захист об’єктів критичної інфраструктури області напередодні зими – одне із пріоритетних завдань.

«Залучаємо всі можливі ресурси та потужності. Спільними зусиллями забезпечуємо будівельними матеріалами та технікою. Із початку повномасштабного вторгнення за кошти обласного бюджету закупили матеріалів на майже 250 мільйонів гривень», – зазначив Олег Синєгубов.

Наразі в області не лише намагаються захистити об’єкти критичної інфраструктури, а й забезпечують альтернативними джерелами енергії, додатковим обладнанням для швидшої ліквідації внаслідок можливих ударів.

«Ми розуміємо, що окупанти продовжать атаки на наші енергетичні об’єкти, маємо бути до цього готові та максимально вберегти їх від ворожих наслідків!» – сказав начальник ХОВА.